Смирна (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
8.52021, Smyrni mou agapimeni
Драма116 мин16+
О фильме
Древний греческий город Смирна был веками оккупирован османами, но при этом оставался многонациональным городом, в котором в мире жили греки, турки, армяне, евреи и другие народы.
В 1922 году греческая армия, получившая по условиям послевоенного договора контроль над Смирной (ныне турецкий город Измир), потерпела сокрушительное поражение от турок и была вынуждена отступить. В городе началось безжалостное уничтожение греков и армян.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ГКРежиссёр
Григорис
Карантинакис
- РГАктёр
Руперт
Грейвз
- СХАктриса
Сьюзен
Хэмпшир
- ДЛАктриса
Джейн
Лапотер
- ДААктриса
Дафна
Александр
- БХАктёр
Бурак
Хаккы
- КСАктёр
Кристос
Стергиоглоу
- НДАктриса
Наталия
Драгуми
- МДАктриса
Мими
Дениси
- СКАктёр
Спиро
Кертис
- ФПАктриса
Фотина
Папатеодору
- МДСценарист
Мими
Дениси
- МШСценарист
Мартин
Шерман
- ДСПродюсер
Диониссис
Самиотис
- ФКПродюсер
Фения
Коссовица
- МДПродюсер
Мими
Дениси
- ЭЛХудожник
Элиас
Ледакис
- ССОператор
Симос
Саркецис