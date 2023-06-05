Смирна
Смирна

Смирна (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

8.52021, Smyrni mou agapimeni
Драма116 мин16+

О фильме

Древний греческий город Смирна был веками оккупирован османами, но при этом оставался многонациональным городом, в котором в мире жили греки, турки, армяне, евреи и другие народы.

В 1922 году греческая армия, получившая по условиям послевоенного договора контроль над Смирной (ныне турецкий город Измир), потерпела сокрушительное поражение от турок и была вынуждена отступить. В городе началось безжалостное уничтожение греков и армян.

Страна
Греция
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
116 мин / 01:56

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Смирна»