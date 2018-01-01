Wink
Фильмы
Смейся, киллер, смейся
Актёры и съёмочная группа фильма «Смейся, киллер, смейся»

Режиссёры

Камаль Ахмед

Kamal Ahmed
Режиссёр

Актёры

Уильям Форсайт

William Forsythe
АктёрFrank Stone
Бьянка Хантер

Bianca Hunter
Актриса
Том Сайзмор

Tom Sizemore
АктёрOrphanage Headmaster
Виктор Количчио

Victor Colicchio
АктёрTough Tony
Ларри Романо

Larry Romano
Актёр
Роберт МакНотон

Robert MacNaughton
Актёр
Анджело Бонсиньоре

Angelo Bonsignore
Актёр
Джино Кафарелли

Gino Cafarelli
АктёрDetective Maas
Роберт Аренсен

Robert Arensen
АктёрDylan

Сценаристы

Камаль Ахмед

Kamal Ahmed
Сценарист

Продюсеры

Камаль Ахмед

Kamal Ahmed
Продюсер
Джеймс Сферразза

James Sferrazza
Продюсер