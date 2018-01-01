Wink
Смертельные компаньоны
Актёры и съёмочная группа фильма «Смертельные компаньоны»

Режиссёры

Сэм Пекинпа

Sam Peckinpah
Режиссёр

Актёры

Морин О’Хара

Maureen O'Hara
АктрисаKit Tildon
Брайан Кит

Brian Keith
АктёрYellowleg
Стив Кокран

Steve Cochran
АктёрBilly Keplinger
Чилл Уиллс

Chill Wills
АктёрTurk
Стразер Мартин

Strother Martin
АктёрParson
Уилл Райт

Will Wright
АктёрDoctor Acton
Джеймс О’Хара

James O'Hara
АктёрCal
Питер О’Кротти

Peter O'Crotty
АктёрMayor of Gila City
Билли Воэн

Billy Vaughan
АктёрMead Tildon Jr.
Хэнк Гоббл

Hank Gobble
Актёр

Продюсеры

Чарльз Б. Фицсаймонс

Charles B. Fitzsimons
Продюсер

Операторы

Уильям Х. Клозир

William H. Clothier
Оператор