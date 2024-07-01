Смерть негодяя (фильм, 1977) смотреть онлайн бесплатно

Внезапная смерть депутата, убийцы и коррумпированного мафиози перевернула жизнь его давнего бескорыстного друга Ксавье Марешаля. В его руки попадает злополучная тетрадь с компроматом на столпов общества, которые преследуют неподкупного человека с убийственной изощренностью.



Но он выбирает позицию «одинокого волка», не доверяет ни полиции, ни спецслужбам до тех пор, пока охотники за шокирующим документом не загоняют его в угол.

