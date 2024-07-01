Смерть негодяя
Wink
Фильмы
Смерть негодяя
8.71977, Mort d'un pourri
Триллер, Драма118 мин16+

Смерть негодяя (фильм, 1977) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Внезапная смерть депутата, убийцы и коррумпированного мафиози перевернула жизнь его давнего бескорыстного друга Ксавье Марешаля. В его руки попадает злополучная тетрадь с компроматом на столпов общества, которые преследуют неподкупного человека с убийственной изощренностью.

Но он выбирает позицию «одинокого волка», не доверяет ни полиции, ни спецслужбам до тех пор, пока охотники за шокирующим документом не загоняют его в угол.

Страна
Франция
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
118 мин / 01:58

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb