Slipknot - Day of the Gusano (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Day of the Gusano: Live in Mexico — второй концертный альбом американской хэви-метал группы Slipknot. В альбоме представлен первый концерт ансамбля в Мексике, который состоялся 5 декабря 2015 года. Показанный в кинотеатрах 6 сентября 2017 года, альбом был выпущен 20 октября 2017 года компанией Eagle Vision.





