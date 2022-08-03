Слепые пятна (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Коллин ждeт не дождeтся окончания срока своих исправительных работ, готовится к спокойной семейной жизни, пытается вразумить безрассудного лучшего друга Майлза, который сам нарывается на проблемы с законом. Но за несколько дней до долгожданной свободы Коллин становится единственным свидетелем того, как полицейский убивает безоружного афроамериканца. Смотрите фильм «Слепые пятна» в подписке Amediateka на Wink.

