Сладкая парочка (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Джибран и Лейлани давно в отношениях и порядком устали друг от друга. По пути на вечеринку они в очередной раз ссорятся и решают расстаться. На эмоциях Джибран не замечает велосипедиста и сбивает его. Пострадавший сбегает, а в машину к паре подсаживается незнакомец, который представляется полицейским и приказывает гнаться за беглецом. Смогут ли эти приключения вновь сблизить Джибрана и Лейлани?



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