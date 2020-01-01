Сладкая парочка (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Джибран и Лейлани давно в отношениях и порядком устали друг от друга. По пути на вечеринку они в очередной раз ссорятся и решают расстаться. На эмоциях Джибран не замечает велосипедиста и сбивает его. Пострадавший сбегает, а в машину к паре подсаживается незнакомец, который представляется полицейским и приказывает гнаться за беглецом. Смогут ли эти приключения вновь сблизить Джибрана и Лейлани?
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Рейтинг
5.8 КиноПоиск
6.1 IMDb
- МШРежиссёр
Майкл
Шоуолтер
- ИРАктриса
Исса
Рэй
- КНАктёр
Кумэйл
Нанджиани
- Актёр
Пол
Спаркс
- Актриса
Анна
Кэмп
- КБАктёр
Кайл
Борнхаймер
- БРАктёр
Бэрри
Ротбарт
- ККАктриса
Катрин
Коэн
- АУАктриса
Андрин
Уорд-Хэммонд
- РЛАктёр
Роберт
Ларривьер
- ААСценарист
Аарон
Абрамс
- БГСценарист
Брендан
Галь
- МДСценарист
Мартин
Джеро
- ААПродюсер
Аарон
Абрамс
- БГПродюсер
Брендан
Галь
- МДПродюсер
Мартин
Джеро
- РНМонтажёр
Роберт
Нассау
- МЭКомпозитор
Майкл
Эндрюс