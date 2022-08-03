Скрытые миры: Пещеры Мертвых 3D (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Hidden Worlds 3D: Caves of the Dead
Документальный93 мин0+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Мы будем сопровождать команду исследователей из четырех профессиональных дайверов. Вас ждет посещение Ксибальбу — место мифов и мертвых, откуда не было возврата. На сегодня это одно из самых сложных и опасных мест для погружений — скрытый мир подводных пещер Юкатана.
СтранаГермания
ЖанрДокументальный
КачествоSD
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
5.9 IMDb