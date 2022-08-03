Wink
Скрытые миры: Пещеры Мертвых 3D

Скрытые миры: Пещеры Мертвых 3D (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Hidden Worlds 3D: Caves of the Dead
Документальный93 мин0+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Мы будем сопровождать команду исследователей из четырех профессиональных дайверов. Вас ждет посещение Ксибальбу — место мифов и мертвых, откуда не было возврата. На сегодня это одно из самых сложных и опасных мест для погружений — скрытый мир подводных пещер Юкатана.

Страна
Германия
Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

5.9 IMDb