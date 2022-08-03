Скрябин: Симфония № 1 (фильм, 2019) смотреть онлайн

Скрябин: Симфония № 1
Академический симфонический оркестр под управлением народного артиста СССР, дирижера-лауреата Александра Дмитриева представляет слушателям программу из сочинений, написанных на стыке XIX и XX веков.

Россия
Концерты
39 мин / 00:39

