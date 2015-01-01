Скорая помощь (фильм, 2015) смотреть онлайн

Спасать человеческие жизни для них не подвиг, а часть повседневной работы. Они — врачи «неотложки». 40-минутный фильм «Скорая помощь» рассказывает несколько историй, когда предотвратить трагедию помогли холодная голова, горячее сердце и умелые руки.



В больницу доставили пациентку со смертельно опасным огнестрельным ранением — пуля попала в голову. За жизнь пациентки борется нейрохирург Фархат Файяд. Рабочий упал с высоты на стройке и получил тяжелейшую травму. Хирург Олег Герасимов проводит сложную операцию и вытаскивает мужчину с того света. К оториноларингологу Леониду Волохову пришел пациент, которого окатило краской из взорвавшегося в руках баллончика. Рядовой случай рискует перерасти в трагедию — уже в больнице у мужчины развился анафилактический шок. Роли в «Скорой помощи» сыграли профессиональные актеры, однако показанные истории основаны на реальных событиях. Впрочем, появляются в фильме и настоящие врачи. Они делятся воспоминаниями об эпизодах, вошедших в картину.



Смотреть фильм «Скорая помощь» будет интересно тем, кто любит драматические истории, интересуется работой врачей или планирует посвятить свою жизнь медицине.



