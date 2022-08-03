Скейт-кухня (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Skate Kitchen
Драма, Документальный101 мин18+
О фильме
Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Документалка с фестиваля «Сандэнс» расскажет о девочках на скейтбордах, которые носятся на доске по улицам солнечного и переполненного Нью-Йорка, исследуют незнакомые улицы, делятся искренними признаниями о взрослении и мечтают устроить жизнь по своим правилам.
СтранаСША
ЖанрДрама, Документальный
Время101 мин / 01:41
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb
- КМРежиссёр
Кристал
Мозелл
- РВАктриса
Рейчел
Винберг
- ДЛАктриса
Деде
Лавлэйс
- НМАктриса
Нина
Моран
- КААктриса
Кабрина
Адамс
- АРАктриса
Аджани
Расселл
- Актёр
Джейден
Смит
- ЭРАктриса
Элизабет
Родригес
- АКАктёр
Александр
Купер
- КМСценарист
Кристал
Мозелл
- КМПродюсер
Кристал
Мозелл
- МППродюсер
Мэттью
Перникиаро
- РСХудожник
Рэмси
Скотт
- НЛМонтажёр
Нико
Лёнен
- АКомпозитор
АСКА