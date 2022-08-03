Скейт-кухня (фильм, 2018) смотреть онлайн

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Документалка с фестиваля «Сандэнс» расскажет о девочках на скейтбордах, которые носятся на доске по улицам солнечного и переполненного Нью-Йорка, исследуют незнакомые улицы, делятся искренними признаниями о взрослении и мечтают устроить жизнь по своим правилам.

