Сказка про влюбленного маляра (фильм, 1987) смотреть онлайн бесплатно
8.71987, Сказка про влюбленного маляра
Фэнтези, Семейный75 мин12+
О фильме
Однажды молодой и веселый маляр Макар был приглашен во дворец короля… Там он увидел красавицу, примерявшую корону. Макар влюбился, но был выгнан из дворца.
Пройдя всевозможные испытания и героические подвиги, бывший маляр пришел во дворец свататься к принцессе, но увидел перед собой капризную уродину - и понял, что он был очарован служанкой Катюшей.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.9 IMDb