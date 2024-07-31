Сказка про влюбленного маляра (фильм, 1987) смотреть онлайн бесплатно

Сказка про влюбленного маляра
Сказка про влюбленного маляра

1987, Сказка про влюбленного маляра
Фэнтези, Семейный75 мин12+

О фильме

Однажды молодой и веселый маляр Макар был приглашен во дворец короля… Там он увидел красавицу, примерявшую корону. Макар влюбился, но был выгнан из дворца.

Пройдя всевозможные испытания и героические подвиги, бывший маляр пришел во дворец свататься к принцессе, но увидел перед собой капризную уродину - и понял, что он был очарован служанкой Катюшей.

Страна
СССР
Жанр
Семейный, Фэнтези
Качество
SD
Время
75 мин / 01:15

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.9 IMDb