Сказка про влюбленного маляра (фильм, 1987) смотреть онлайн бесплатно

Однажды молодой и веселый маляр Макар был приглашен во дворец короля… Там он увидел красавицу, примерявшую корону. Макар влюбился, но был выгнан из дворца.



Пройдя всевозможные испытания и героические подвиги, бывший маляр пришел во дворец свататься к принцессе, но увидел перед собой капризную уродину - и понял, что он был очарован служанкой Катюшей.

