Скажи, что любишь! (фильм, 2000) смотреть онлайн

Бедный певец Рохит и дочь богача Сония влюбились друг в друга с первого взгляда. Во время круиза они сбежали от компании друзей и оказались вдвоем на пустынном острове. Здесь они провели лучшие дни своей жизни. Но влюбленных все-таки нашли. Друзья Сонии помогли Рохиту стать известным в мире шоу-бизнеса. Все шло к свадьбе, как однажды Рохит стал свидетелем расправы бандитов с комиссаром полиции и тем самым подписал себе смертный приговор... Чтобы Сония пришла в себя после смерти любимого человека, отец отправляет ее к родственникам в Новую Зеландию. Здесь-то девушка неожиданно встречает Раджа Чопру, странно похожего на ее жениха Рохита...

