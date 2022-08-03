Скажи, что любишь!
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Скажи, что любишь!

Скажи, что любишь! (фильм, 2000) смотреть онлайн

2000, Kaho Naa... Pyaar Hai
Мюзикл, Боевик154 мин18+

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О фильме

Бедный певец Рохит и дочь богача Сония влюбились друг в друга с первого взгляда. Во время круиза они сбежали от компании друзей и оказались вдвоем на пустынном острове. Здесь они провели лучшие дни своей жизни. Но влюбленных все-таки нашли. Друзья Сонии помогли Рохиту стать известным в мире шоу-бизнеса. Все шло к свадьбе, как однажды Рохит стал свидетелем расправы бандитов с комиссаром полиции и тем самым подписал себе смертный приговор... Чтобы Сония пришла в себя после смерти любимого человека, отец отправляет ее к родственникам в Новую Зеландию. Здесь-то девушка неожиданно встречает Раджа Чопру, странно похожего на ее жениха Рохита...

Страна
Индия
Жанр
Мюзикл, Боевик, Мелодрама, Триллер
Время
154 мин / 02:34

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.9 IMDb