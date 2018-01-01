Актёры и съёмочная группа фильма «Сказание о принцессе Кагуя»

WinkДетямСказание о принцессе КагуяАктёры и съёмочная группа фильма «Сказание о принцессе Кагуя»
Режиссёры
Актёры
АктрисаPrincess Kaguya
Аки АсакураAki Asakura
АктрисаKitanokata
Юкидзи АсаокаYukiji Asaoka
АктёрOkina
Такэо ТииTakeo Chii
АктёрKuramochi no Miko
Исао ХасидзумэIsao Hashizume
АктёрAbe no Udaijin
Хикару ИдзюинHikaru Ijuin
АктёрIshitsukuri no Miko
Такая КамикаваTakaya Kamikawa
АктёрMiddle Counselor Isonokami
Тамаки КодзёTamaki Kojo
АктёрSutemaru
Кэнго КораKengo Kora
АктёрOkina - additional dialogue
Юдзи МиякэYuji Miyake
АктрисаOuna