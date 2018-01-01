Wink
Детям
Сказание о принцессе Кагуя
Актёры и съёмочная группа фильма «Сказание о принцессе Кагуя»

Режиссёры

Исао Такахата

Isao Takahata
Режиссёр

Актёры

Аки Асакура

Aki Asakura
АктрисаPrincess Kaguya
Юкидзи Асаока

Yukiji Asaoka
АктрисаKitanokata
Такэо Тии

Takeo Chii
АктёрOkina
Исао Хасидзумэ

Isao Hashizume
АктёрKuramochi no Miko
Хикару Идзюин

Hikaru Ijuin
АктёрAbe no Udaijin
Такая Камикава

Takaya Kamikawa
АктёрIshitsukuri no Miko
Тамаки Кодзё

Tamaki Kojo
АктёрMiddle Counselor Isonokami
Кэнго Кора

Kengo Kora
АктёрSutemaru
Юдзи Миякэ

Yuji Miyake
АктёрOkina - additional dialogue
Нобуко Миямото

Nobuko Miyamoto
АктрисаOuna

Сценаристы

Исао Такахата

Isao Takahata
Сценарист
Рико Сакагути

Riko Sakaguchi
Сценарист

Продюсеры

Ёсиаки Нисимура

Yoshiaki Nishimura
Продюсер
Кодзи Хосино

Koji Hoshino
Продюсер

Актёры дубляжа

Марина Осенко

Актриса дубляжа
Камиль Тукаев

Актёр дубляжа
Павел Рукавицын

Актёр дубляжа
Евгений Баханов

Актёр дубляжа
Роман Лютиков

Актёр дубляжа

Художники

Кадзуо Ога

Kazuo Oga
Художник

Монтажёры

Тосихико Кодзима

Toshihiko Kojima
Монтажёр

Операторы

Кэисукэ Накамура

Keisuke Nakamura
Оператор

Композиторы

Дзё Хисаиси

Joe Hisaishi
Композитор