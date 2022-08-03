Король экстремальных уличных гонок Рой, отбыв срок заключения, решает завязать со своим опасным хобби. Однако судьба бросает ему очередной вызов — его давние соперники затевают грандиозное состязание, маршрут которого берет начало в Норвегии и через Швецию ведет в далекий Мурманск! А тут ещe его любимая дочь соглашается участвовать в гонке. Рой пускается во все тяжкие, чтобы предостеречь ее от столь рискованного предприятия…

