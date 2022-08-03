Скандинавский форсаж: Гонки на льду
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Скандинавский форсаж: Гонки на льду

Скандинавский форсаж: Гонки на льду (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Børning 2
Боевик, Комедия93 мин18+

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О фильме

Король экстремальных уличных гонок Рой, отбыв срок заключения, решает завязать со своим опасным хобби. Однако судьба бросает ему очередной вызов — его давние соперники затевают грандиозное состязание, маршрут которого берет начало в Норвегии и через Швецию ведет в далекий Мурманск! А тут ещe его любимая дочь соглашается участвовать в гонке. Рой пускается во все тяжкие, чтобы предостеречь ее от столь рискованного предприятия…

Страна
Норвегия
Жанр
Комедия, Боевик
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Скандинавский форсаж: Гонки на льду»