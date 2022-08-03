Скандинавский форсаж: Гонки на льду (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Børning 2
Боевик, Комедия93 мин18+
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О фильме
Король экстремальных уличных гонок Рой, отбыв срок заключения, решает завязать со своим опасным хобби. Однако судьба бросает ему очередной вызов — его давние соперники затевают грандиозное состязание, маршрут которого берет начало в Норвегии и через Швецию ведет в далекий Мурманск! А тут ещe его любимая дочь соглашается участвовать в гонке. Рой пускается во все тяжкие, чтобы предостеречь ее от столь рискованного предприятия…
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ХБРежиссёр
Халлвард
Брейн
- Актёр
Андерс
Баасмо Кристиансен
- ИХАктриса
Ида
Хусой
- ОЕАктёр
Отто
Есперсен
- СНАктёр
Свен
Нордин
- ДСАктриса
Дженни
Скавлан
- ХМАктёр
Хенрик
Местад
- МБАктриса
Мари
Блокхус
- ЙХАктёр
Йонас
Хофф Офтебро
- ВХАктёр
Вегар
Хуль
- ЛКСценарист
Линн-Йеанете
Кайд
- КГСценарист
Кристофер
Грендал
- ХБСценарист
Халлвард
Брейн
- ПДПродюсер
Петтер
Дж. Боргли
- ПЭМонтажёр
Пер-Эрик
Эриксен
- АЭОператор
Ашильд
Эдвардсен