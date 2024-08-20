Сирокко из Страны Ветров (Мультфильм 2024) смотреть

Сирокко из страны ветров
Сирокко из страны ветров
9.12023, Sirocco et le royaume des courants d'air
Мультфильм, Фэнтези77 мин6+
О фильме

Двух сестер уносит в волшебный мир, где может произойти все что угодно. Завораживающая сказка «Сирокко из Страны Ветров» — мультфильм о триумфе воображения с незабываемым визуальным стилем.

Жюльетте только что исполнилось пять лет, и вместе со старшей сестрой Кармен она едет в гости к Агнес, подруге своей мамы. Агнес написала популярный цикл детских сказок под названием «Страна ветров» о добром волшебнике Сирокко. Девочки обнаруживают у нее дома необычную игрушку, которая открывает портал в магический мир, где небо бороздят корабли в виде аллигаторов, а в опере выступают певицы с птичьими головами. Жюльетта и Кармен превращаются в человекоподобных кошек и, разозлив коварного мэра, пускаются в полное опасностей путешествие.

Что их ожидает в загадочном мире, поведают анимационные приключения «Сирокко из Страны Ветров» 2023 года

Страна
Франция, Бельгия
Жанр
Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.1 IMDb