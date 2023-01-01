Сирена (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Археолог попадает под чары опасной морской красавицы. Фильм «Сирена» (2024) — хоррор, погружающий зрителей под толщу воды, которая таит ужас.



Археолог доктор Эрик Принц вместе со своими студентами находит на карибском острове остатки древнего языческого храма, что подтверждает наличие высокоразвитой доисторической цивилизации. На раскопках он сталкивается с таинственной девушкой по имени Аврора, которая напоминает русалку, и вскоре влюбляется в нее. Их связь становится все глубже, но девушка преследует собственные цели, связанные с загадочным храмом. Вскоре Эрик открывает мрачную тайну своей возлюбленной.



