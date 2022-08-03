Сипсик (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сипсик
Сипсик
8.62020, Sipsik
Мультфильм70 мин0+
Мальчик по имени Март решает сделать своими руками подарок к дню рождения своей сестры Ану. У него получается забавная тряпичная кукла, которая очень нравится девочке. Однако сам Март не в восторге от своего творения и считает, что у него вышла не игрушка, а «сипсик какой-то». Каково же удивление Марта, когда Сипсик оживает и становится лучшим другом для него и сестры.

Страна
Дания, Эстония
Жанр
Мультфильм
Качество
Full HD
Время
70 мин / 01:10

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
6.1 IMDb