Синонимы (фильм, 2019) смотреть онлайн

Бывший израильский солдат Йоав стыдится своей родины и пытается найти себя в Париже. Уснув в заброшенной квартире, наутро герой понимает, что у него украли все вещи, но не умереть от переохлаждения ему помогают богемные соседи Эмиль и Каролина. Станут ли они настоящими друзьями для Йоава?

