Синонимы (фильм, 2019) смотреть онлайн

6.42019, Synonymes
Драма118 мин18+

О фильме

Бывший израильский солдат Йоав стыдится своей родины и пытается найти себя в Париже. Уснув в заброшенной квартире, наутро герой понимает, что у него украли все вещи, но не умереть от переохлаждения ему помогают богемные соседи Эмиль и Каролина. Станут ли они настоящими друзьями для Йоава?

Страна
Израиль, Германия, Франция
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
118 мин / 01:58

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.3 IMDb

