Синистер. Начало
Актёры и съёмочная группа фильма «Синистер. Начало»

Актёры

Энджел Тиори

Angel Theory
АктрисаOlivia
Александр Неер

Alexander Neher
АктёрWallace Brown
Энди Чепман

Andi Chapman
АктрисаConstance
Эйден Беркетт

Aiden Burkett
АктёрMarcus Jones
Джони Манн

Joni Mann
АктрисаTracy
Дмитриус Бистревски

Dmitrious Bistrevsky
АктёрThe Piper
Алайя Эм Харрис

Aliyah M Harris
АктрисаYoung Olivia
Саммер Кенион

Summer Kenyon
АктрисаAna
Лонзо Лиггинс

Lonzo Liggins
АктёрGrandpa
Джаггер Вулстенхулме

Jagger Woolstenhulme
АктёрDarren Campbell

Сценаристы

Мэттью Голад

Matthew Golad
Сценарист

Продюсеры

Джек Дэвис

Jack Davis
Продюсер
Кейт Крантц

Kate Krantz
Продюсер

Актёры дубляжа

Анна Цветкова

Актриса дубляжа
Павел Дорофеев

Актёр дубляжа
Юлия Зоркина

Актриса дубляжа
Ирина Чумантьева

Актриса дубляжа
Мария Цветкова-Овсянникова

Актриса дубляжа

Художники

Маранда Николс

Maranda Nichols
Художник
Брайан Лайвз

Brian Lives
Художник

Монтажёры

Тим Миркович

Tim Mirkovich
Монтажёр