Симмба (фильм, 2018) смотреть онлайн
6.52018, Simmba
Боевики, Триллеры147 мин18+
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Сюжет
История молодого полицейского по прозвищу Симмба. Свою карьеру он строит на том, что с легкостью принимает взятки и всячески помогает преступникам развивать свою противозаконную деятельность, чудом избегая ответственности за свои злодеяния…
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Информация
Рейтинг
5.5 IMDb
- РШРежиссёр
Рохит
Шетти
- РСАктёр
Ранвир
Сингх
- СААктриса
Сара
Али Кхан
- ССАктёр
Сону
Суд
- АРАктёр
Ашутош
Рана
- СДАктёр
Сиддхартх
Джадхав
- УГАктриса
Ул�ка
Гупта
- СБАктриса
Сучитра
Бандекар
- СЭАктриса
Сулабха
Эрийа
- АКАктриса
Ашвини
Калсекар
- ФСценарист
Фархад-Саджид
- ФССценарист
Фархад
Самджи
- ПДСценарист
Пури
Джаганнатх
- КДПродюсер
Каран
Джохар
- РШПродюсер
Рохит
Шетти
- ТБКомпозитор
Танишк
Багчи
- ЧСКомпозитор
Чандан
Саксена