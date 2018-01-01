Симмба
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Симмба

Симмба (фильм, 2018) смотреть онлайн

6.52018, Simmba
Боевики, Триллеры147 мин18+

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Сюжет

История молодого полицейского по прозвищу Симмба. Свою карьеру он строит на том, что с легкостью принимает взятки и всячески помогает преступникам развивать свою противозаконную деятельность, чудом избегая ответственности за свои злодеяния…

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Рейтинг

5.5 IMDb