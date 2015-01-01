Шоу Дмитрия Нагиева «Большая кухня» (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Развлекательное шоу, похожее на яркий коктейль из юмора, новостей и секретов создания любимых хитов. «Большая кухня» — это шоу-презентация, где все быстро, весело, спонтанно и очень вкусно, как на кухне. В гостях у Дмитрия Нагиева окажется много талантливых людей — кто-то уже хорошо знаком зрителям, с кем-то они скоро познакомятся. В юмористическом шоу примут участие Елена Подкаминская, Ксения Бородина, Георгий Дронов, Ингрид Олеринская, Лолита, Александр Соколовский, Лева и Шура (Би-2) и многие другие.



