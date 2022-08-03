Шоу андроидов (фильм, 2021) смотреть онлайн

Риа — главная героиня популярного реалити «День с Рией». Она — идеальная домохозяйка, жена и любовница, готовая на всe ради своего мужа Джека. Вот только Джеки то и дело меняются, а сама Риа этого не замечает, ведь она — андроид, и ей постоянно стирают память. Но что будет, если однажды Риа выйдет из строя и осознает происходящее?

