Шоу андроидов
Wink
Фильмы
Шоу андроидов
6.02021, R.I.A.
Фантастика, Криминал90 мин18+

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Шоу андроидов (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Риа — главная героиня популярного реалити «День с Рией». Она — идеальная домохозяйка, жена и любовница, готовая на всe ради своего мужа Джека. Вот только Джеки то и дело меняются, а сама Риа этого не замечает, ведь она — андроид, и ей постоянно стирают память. Но что будет, если однажды Риа выйдет из строя и осознает происходящее?

Страна
Великобритания
Жанр
Фантастика, Криминал, Триллер
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
3.9 IMDb