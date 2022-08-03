Шостакович: Симфония № 5
Wink
Фильмы
Шостакович: Симфония № 5

Шостакович: Симфония № 5 (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.22019, Шостакович: Симфония № 5
Концерты50 мин0+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

О фильме

В центре программы – легендарная 5 симфония Шостаковича, премьеру которой в Большом зале более 80 лет назад осуществил симфонический оркестр Ленинградской филармонии под управлением Евгения Мравинского.

Страна
Россия
Жанр
Концерты
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг