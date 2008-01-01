Шоколад (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Зин, в прошлом участвовавшая в междоусобицах соперничающих бандитских группировок и ушедшая из теневого бизнеса из-за любви к японцу, члену Якудзы, вынуждена расстаться с ним, даже не сказав, что беременна. Родив девочку, Зин узнаeт страшный приговор - еe дочери Зэн поставлен диагноз - аутизм. Однако по прошествии времени девочка, несмотря на кажущееся отрешение от реального мира, обнаруживает в себе редкий дар интуитивного владения боевыми искусствами. Когда выясняется, что Зин больна раком, Зэн и еe единственный близкий друг Моом решили устраивать небольшие представления, чтобы собрать деньги на лечение больной матери Зэн.



Шоколад смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.