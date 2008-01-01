Шоколад (фильм, 2008) смотреть онлайн
Сюжет
Зин, в прошлом участвовавшая в междоусобицах соперничающих бандитских группировок и ушедшая из теневого бизнеса из-за любви к японцу, члену Якудзы, вынуждена расстаться с ним, даже не сказав, что беременна. Родив девочку, Зин узнаeт страшный приговор - еe дочери Зэн поставлен диагноз - аутизм. Однако по прошествии времени девочка, несмотря на кажущееся отрешение от реального мира, обнаруживает в себе редкий дар интуитивного владения боевыми искусствами. Когда выясняется, что Зин больна раком, Зэн и еe единственный близкий друг Моом решили устраивать небольшие представления, чтобы собрать деньги на лечение больной матери Зэн.
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Информация
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ППРежиссёр
Прачья
Пинкаю
- ЯВАктриса
Янин
Висмитананда
- ХААктёр
Хироси
Абэ
- ПВАктёр
Понгпат
Вачирабунйонг
- ТПАктёр
Тапхон
Пхопванди
- АСАктриса
Аммара
Сирипонг
- ДЧАктриса
Дечавут
Чунтакаро
- ХСАктёр
Хиро
Сано
- АВАктёр
Арун
Ванатсабадивонг
- АДАктёр
Анусук
Джангаджит
- НТАктёр
Наттакит
Теачачевапонг
- ЧССценарист
Чукиат
Саквиракул
- ПППродюсер
Прачья
Пинкаю
- ПРПродюсер
Панна
Риттикрай