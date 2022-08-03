Школа под прицелом (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Nerawareta gakuen
Аниме, Приключения102 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Новый ученик Кeити Кeгоку зачислен в 8 класс. Кeгоку — телепат, и благодаря своей внешности и телепатии он быстро становится популярным в школе. Все склоняются перед очарованием Кeгоку, а он охотно управляет ими. Причем, к тем, кто не благоговеет перед ним, он относится без малейшей жалости. Уже все пали жертвами его чар, и лишь Сэки стойко противостоит Кeгоку.
СтранаЯпония
ЖанрФантастика, Мультфильм, Приключения, Аниме
КачествоSD
Время102 мин / 01:42
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.9 IMDb