Школа под прицелом (фильм, 2012) смотреть онлайн

Новый ученик Кeити Кeгоку зачислен в 8 класс. Кeгоку — телепат, и благодаря своей внешности и телепатии он быстро становится популярным в школе. Все склоняются перед очарованием Кeгоку, а он охотно управляет ими. Причем, к тем, кто не благоговеет перед ним, он относится без малейшей жалости. Уже все пали жертвами его чар, и лишь Сэки стойко противостоит Кeгоку.

