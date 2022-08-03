Наши главные герои решили отдохнуть, отправившись в круиз на роскошной Клео де Нил. Однако их планом помешал древний морской монстр Кракен, напав на судно, девчонки были вынуждены добираться до берега на маленьком плоту. Таким образом они добрались до знаменитого остров Черепа.

