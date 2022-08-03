Школа монстров: Побег с Острова черепов (фильм, 2012) смотреть онлайн
8.72012, Monster High: Escape from Skull Shores
Мультфильм44 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Наши главные герои решили отдохнуть, отправившись в круиз на роскошной Клео де Нил. Однако их планом помешал древний морской монстр Кракен, напав на судно, девчонки были вынуждены добираться до берега на маленьком плоту. Таким образом они добрались до знаменитого остров Черепа.
СтранаСША
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время44 мин / 00:44
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.7 IMDb