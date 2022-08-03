Школа Эвер Афтер. День наследия (фильм, 2013) смотреть онлайн

Спецвыпуск вышедший в 2013 году. В действии участвуют наследницы, наследники, отступницы. Кто они? Смотрите эту историю, где будет немало приключений и испытаний для героев. Удастся ли кому-нибудь из персонажей не дать клятву наследия, перешагнуть через нее? Ученицы школы в не прекращаемом соперничестве. Все опасаются Ревен Квин, но ситуация изменится…

Нужно раскрыть тайну Книги Наследия – это секрет, тщательно оберегаемый директором. Герои ищут правду и смысл каждой сказки. Зрители узнают немало новых сказочных идей и моралей…

