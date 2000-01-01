Шестой элемент (фильм, 2000) смотреть онлайн бесплатно

Полицейский пристав Дикс получает очередное задание, целью которого является спасение всей Земли. Его начальство подозревает, что в данный момент в кресле президента сидит не он сам, а его клон, и чтобы проверить это, засылает Дикса на Луну. Именно там и находится фабрика, цель которой - создать множество клонов известных личностей.



Шестой элемент смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.