Шестой элемент (фильм, 2000) смотреть онлайн бесплатно

8.22000, 2001: A Space Travesty
Комедия, Фантастика94 мин18+

О фильме

Полицейский пристав Дикс получает очередное задание, целью которого является спасение всей Земли. Его начальство подозревает, что в данный момент в кресле президента сидит не он сам, а его клон, и чтобы проверить это, засылает Дикса на Луну. Именно там и находится фабрика, цель которой - создать множество клонов известных личностей.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика
Качество
Full HD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
3.5 IMDb