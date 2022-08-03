Шестнадцать свечей
Wink
Фильмы
Шестнадцать свечей

Шестнадцать свечей (фильм, 1984) смотреть онлайн

9.31984, Sixteen Candles
Мелодрама, Комедия88 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Саманте «Сэм» Бейкер сегодня шестнадцать, но никто об этом не помнит, ведь ее родня сосредоточена на подготовке к свадьбе старшей сестры Джинни. Ко всему прочему в школе Саманту донимает придурковатый новичок Тэд, а самый популярный парень Джейк Райан не обращает на нее никакого внимания.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.0 IMDb