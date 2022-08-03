Шестнадцать свечей (фильм, 1984) смотреть онлайн
9.31984, Sixteen Candles
Мелодрама, Комедия88 мин18+
О фильме
Саманте «Сэм» Бейкер сегодня шестнадцать, но никто об этом не помнит, ведь ее родня сосредоточена на подготовке к свадьбе старшей сестры Джинни. Ко всему прочему в школе Саманту донимает придурковатый новичок Тэд, а самый популярный парень Джейк Райан не обращает на нее никакого внимания.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ДХРежиссёр
Джон
Хьюз
- МРАктриса
Молли
Рингуолд
- ЭМАктёр
Энтони
Майкл Холл
- ПДАктёр
Пол
Дули
- Актёр
Джастин
Генри
- МШАктёр
Майкл
Шоффлинг
- ХМАктриса
Хэвиленд
Моррис
- ГВАктёр
Гедде
Ватанабэ
- КГАктриса
Карлин
Глинн
- ББАктриса
Бланш
Бейкер
- ЭЭАктёр
Эдвард
Эндрюс
- ДХСценарист
Джон
Хьюз
- ХАПродюсер
Хилтон
А. Грин
- НТПродюсер
Нед
Тэнен
- ББОператор
Бобби
Бирн
- АНКомпозитор
Айра
Ньюборн