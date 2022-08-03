Шестнадцать свечей (фильм, 1984) смотреть онлайн

Саманте «Сэм» Бейкер сегодня шестнадцать, но никто об этом не помнит, ведь ее родня сосредоточена на подготовке к свадьбе старшей сестры Джинни. Ко всему прочему в школе Саманту донимает придурковатый новичок Тэд, а самый популярный парень Джейк Райан не обращает на нее никакого внимания.

