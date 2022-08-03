Шерлок Холмс: Ночной террор
Wink
Фильмы
Шерлок Холмс: Ночной террор

Шерлок Холмс: Ночной террор (фильм, 1946) смотреть онлайн бесплатно

8.31946, Terror by Night
Драма, Детектив59 мин12+

О фильме

Холмс нанят Роландом Карстэрсом, чтобы предотвратить воровство Звезды Родезии, огромного алмаза, принадлежащего матери Карстэрса, Леди Маргарет. Догадываясь, что алмаз будет украден в поезде по пути от Лондона до Эдинбурга, Холмс ловко подменяет алмаз Леди Маргарет, в то время как заходил в ее купе. Вскоре после этого, Роланд был убит, а поддельный алмаз украден…

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
59 мин / 00:59

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шерлок Холмс: Ночной террор»