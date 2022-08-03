Шерлок Холмс: Ночной террор (фильм, 1946) смотреть онлайн бесплатно

Холмс нанят Роландом Карстэрсом, чтобы предотвратить воровство Звезды Родезии, огромного алмаза, принадлежащего матери Карстэрса, Леди Маргарет. Догадываясь, что алмаз будет украден в поезде по пути от Лондона до Эдинбурга, Холмс ловко подменяет алмаз Леди Маргарет, в то время как заходил в ее купе. Вскоре после этого, Роланд был убит, а поддельный алмаз украден…

