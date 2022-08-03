Шерлок Холмс: Ночной террор (фильм, 1946) смотреть онлайн бесплатно
8.31946, Terror by Night
Драма, Детектив59 мин12+
О фильме
Холмс нанят Роландом Карстэрсом, чтобы предотвратить воровство Звезды Родезии, огромного алмаза, принадлежащего матери Карстэрса, Леди Маргарет. Догадываясь, что алмаз будет украден в поезде по пути от Лондона до Эдинбурга, Холмс ловко подменяет алмаз Леди Маргарет, в то время как заходил в ее купе. Вскоре после этого, Роланд был убит, а поддельный алмаз украден…
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb
- РУРежиссёр
Рой
Уильям Нилл
- БРАктёр
Бэзил
Рэтбоун
- НБАктёр
Найджел
Брюс
- АМАктёр
Алан
Маубрэй
- ДХАктёр
Дэннис
Хоуи
- РГАктриса
Рени
Годфри
- ФУАктёр
Фредерик
Уорлок
- МФАктриса
Мэри
Форбс
- СКАктёр
Скелтон
Кнаггс
- ББАктёр
Билли
Беван
- ДСАктёр
Джеффри
Стил
- ФГСценарист
Фрэнк
Грубер
- АКСценарист
Артур
Конан Дойл
- РУПродюсер
Рой
Уильям Нилл
- ВУХудожник
Вера
Уэст
- РАХудожник
Расселл
А. Гаусман
- САМонтажёр
Сол
А. Гудкайнд