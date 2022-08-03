Шерлок Холмс и секретное оружие (фильм, 1942) смотреть онлайн бесплатно
8.01942, Sherlock Holmes and the Secret Weapon
Триллер, Детектив68 мин12+
О фильме
Дело начинается в Швейцарии, где Шерлок Холмс спасает изобретателя бомбардировочного прицела, который союзники хотят спрятать от Нацистов. Но по возвращении в Лондон, кажется, что изобретатель не тот, кем он представлялся.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.5 IMDb
- РУРежиссёр
Рой
Уильям Нилл
- БРАктёр
Бэзил
Рэтбоун
- НБАктёр
Найджел
Брюс
- ЛЭАктёр
Лайонел
Этуилл
- КВАктриса
Карен
Верне
- УПАктёр
Уильям
Пост мл.
- ДХАктёр
Дэннис
Хоуи
- ХХАктёр
Холмс
Херберт
- МГАктриса
Мэри
Гордон
- РААктёр
Рудольф
Андерс
- ТБАктёр
Тед
Биллингс
- ЭТСценарист
Эдвард
Т. Лоу мл.
- СДСценарист
Скотт
Дарлинг
- ЭЛСценарист
Эдмунд
Л. Хартманн
- АКСценарист
Артур
Конан Дойл
- ДОХудожник
Джек
Оттерсон
- ВУХудожник
Вера
Уэст
- РАХудожник
Расселл
А. Гаусман
- ОЛМонтажёр
Отто
Людвиг
- ФСКомпозитор
Фрэнк
Скиннер