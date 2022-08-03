Шерлок Холмс и секретное оружие (фильм, 1942) смотреть онлайн бесплатно

Шерлок Холмс и секретное оружие
8.01942, Sherlock Holmes and the Secret Weapon
Триллер, Детектив68 мин12+

О фильме

Дело начинается в Швейцарии, где Шерлок Холмс спасает изобретателя бомбардировочного прицела, который союзники хотят спрятать от Нацистов. Но по возвращении в Лондон, кажется, что изобретатель не тот, кем он представлялся.

Страна
США
Жанр
Приключения, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
68 мин / 01:08

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.5 IMDb

