Щенячья школа (фильм, 2018) смотреть онлайн

Щенячья школа (фильм, 2018)

2018, Pick of the Litter
Документальный, 77 мин

О фильме

Удивительная и невероятно трогательная история превращения щенков лабрадоров в профессиональных собак-поводырей. Только лучшие из лучших попадают в этот отряд и, проходя через многочисленные этапы обучения, становятся настоящими друзьями и опорой нуждающимся в помощи людям.

Страна
США
Жанр
Документальный
Качество
Full HD, SD
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

8.9 КиноПоиск
7.6 IMDb