Щенячья школа (фильм, 2018) смотреть онлайн

Удивительная и невероятно трогательная история превращения щенков лабрадоров в профессиональных собак-поводырей. Только лучшие из лучших попадают в этот отряд и, проходя через многочисленные этапы обучения, становятся настоящими друзьями и опорой нуждающимся в помощи людям.

