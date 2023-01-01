Шавкат Рахимов vs. Джо Кордина (фильм, 2023) смотреть онлайн

Бывший чемпион мира IBF во втором полулегком весе Джо Кордина должен был встретиться с Шавкатом Рахимовым годом ранее, но из-за травмы не смог и лишился пояса. Вакантный титул завоевал как раз боксер из Таджикистана, поэтому теперь поединок всё же состоится.



Шавкат Рахимов vs смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.