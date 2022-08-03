Шар (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, The Device
Триллер, Фантастика90 мин18+
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О фильме
Фильм рассказывает о двух сестрах, которые находят странный объект инопланетного происхождения.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Триллер
КачествоSD
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
3.4 КиноПоиск
3.2 IMDb
- ДБРежиссёр
Джереми
Берг
- АДАктриса
Анджела
ДиМарко
- ДСАктёр
Дэвид
С. Хоган
- КЭАктриса
Кейт
Элден
- ГКАктёр
Гэбриел
Конгдон
- ЛМАктриса
Лоррэйн
Монтец
- БЭАктёр
Бен
Эндрюс
- МДАктёр
Морген
Джонсон
- РХАктёр
Расселл
Ходжкинсон
- ДБСценарист
Джереми
Берг
- ДПСценарист
Джон
Портанова
- ДБПродюсер
Джереми
Берг
- ДППродюсер
Джон
Портанова
- ДБПродюсер
Джесси
Баже
- ОЛМонтажёр
Отем
Лиза Мэйсон
- ДБОператор
Джереми
Берг