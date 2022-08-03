Шар
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Шар

Шар (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, The Device
Триллер, Фантастика90 мин18+

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О фильме

Фильм рассказывает о двух сестрах, которые находят странный объект инопланетного происхождения.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Триллер
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

3.4 КиноПоиск
3.2 IMDb