Шантель Кэмерон vs. Кэти Тейлор II (фильм, 2023) смотреть онлайн

Две абсолютные чемпионки снова сразятся за пояса в полусреднем весе. Кэти Тейлор проиграла первый бой судейским решением, но воспользовалась пунктом в контракте, согласно которому имеет право на реванш. Она может стать второй женщиной в истории, ставшей абсолютной чемпионкой в двух категориях. Ну, или Шантель Кэмерон поставит точку в легендарном противостоянии второй победой подряд.



