Северные амуры (фильм, 2023) смотреть онлайн

Приключенческий мультфильм о пяти башкирских лучниках, которые помогали защищать Российскую империю от врагов. В 1788 году шведские солдаты напали на Россию, и теперь каждый защитник на счету. На призыв вступить в противостояние с коварным противником откликнулись и пятеро молодых башкир. Эти искусные стрелки объединяются в небольшую команду и успешно дают отпор шведам. Их подвиги настолько значительны, что сама Екатерина II выдает им почетные награды. Однако Русско-шведской войной приключения героев не ограничатся. В 1812 году начинается конфликт с Наполеоном, и смелым башкирам снова приходится применить свои уникальные навыки — на этот раз против французов. О похождениях талантливых башкир расскажут «Северные амуры» — мультфильм 2023 года можно смотреть онлайн на Wink.

