Северные амуры (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Приключенческий мультфильм о пяти башкирских лучниках, которые помогали защищать Российскую империю от врагов. В 1788 году шведские солдаты напали на Россию, и теперь каждый защитник на счету. На призыв вступить в противостояние с коварным противником откликнулись и пятеро молодых башкир. Эти искусные стрелки объединяются в небольшую команду и успешно дают отпор шведам. Их подвиги настолько значительны, что сама Екатерина II выдает им почетные награды. Однако Русско-шведской войной приключения героев не ограничатся. В 1812 году начинается конфликт с Наполеоном, и смелым башкирам снова приходится применить свои уникальные навыки — на этот раз против французов. О похождениях талантливых башкир расскажут «Северные амуры» — мультфильм 2023 года можно смотреть онлайн на Wink.
СтранаРоссия
ЖанрМультфильм
КачествоFull HD
Время64 мин / 01:04
Рейтинг
- РТРежиссёр
Руслан
Тавабилов
- РЮАктёр
Радик
Юльякшин
- НКАктриса
Назифа
Кадырова
- ИГАктёр
Идрис
Газиев
- ФГАктёр
Фидан
Гафаров
- АГАктёр
Азамат
Гафаров
- ИТАктёр
Илья
Тавлияров
- ИЛАктёр
Ильнур
Лукманов
- ЮААктёр
Юнир
Аминев
- КБАктриса
Камиль
Бузыкаев
- ОБСценарист
Олег
Батухтин
- РРСценарист
Рамиль
Рахимов
- РТСценарист
Руслан
Тавабилов
- ЮАПродюсер
Юнир
Аминев
- КБПродюсер
Камиль
Бузыкаев
- ВМКомпозитор
Вероника
Муртазина