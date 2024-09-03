Сеть обмана (фильм, 2024) смотреть онлайн

Пациенты попадают в ловушку зависимости от лекарств по вине «биг фармы». Динамичный триллер «Сеть обмана» с участием Райана Эгголда — фильм, пытающийся взглянуть на трагедию эпидемии опиоидов с разных сторон, не теряя драйва в повествовании.



Мэри работает врачом, и к ней на прием часто приходят пациенты, которые страдают от сильных болей. Она отзывается на их просьбу хоть как-то заглушить невыносимый симптом и выписывает им лекарство. Однако, получив временное облегчение, в долгой перспективе больной подсаживается на препарат. Тем временем босс большой корпорации, распространяющей медикаменты, получает один иск в суд за другим. Открывается жуткая правда: от роковых таблеток по всей стране умирают люди. Катастрофа эпидемии опиоидов в Америке набирает обороты, и с трех точек зрения — главы фармацевтической корпорации, врача и пациента — она выглядит еще более ужасной.



Как беда такого масштаба стала возможной в современном мире? Об этом расскажет остросюжетный фильм «Сеть обмана», смотреть онлайн который можно на видеосервисе Wink.

