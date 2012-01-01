Сестра Италия
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Сестра Италия

Сестра Италия (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Sister Italy
Драмы, Семейные94 мин18+

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Сюжет

У 90-летней Кончеты своих детей нет, зато есть две стареющие племянницы. Старая женщина не знает, кому из сестер оставить наследство, и решает их испытать. Тем временем женщины крутятся, как белки в колесе, желая угодить родственнице и получить вожделенные деньги. Сестры ненавидят друг друга и мечтают о капиталах. А тетка помыкает ими, как хочет, и доживает последние дни…

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Семейные, Драмы

Рейтинг

6.7 IMDb