Сестра Италия (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

У 90-летней Кончеты своих детей нет, зато есть две стареющие племянницы. Старая женщина не знает, кому из сестер оставить наследство, и решает их испытать. Тем временем женщины крутятся, как белки в колесе, желая угодить родственнице и получить вожделенные деньги. Сестры ненавидят друг друга и мечтают о капиталах. А тетка помыкает ими, как хочет, и доживает последние дни…



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