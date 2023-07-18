Серединный мир фильм смотреть онлайн

Документально-игровая картина о древних обычаях народа саха, которые постепенно уходят в прошлое. Первый полнометражный фильм из Якутии. Жителя Серединного, или бренного, мира с самого момента зачатия сопровождают различные обряды. Шаманы и духи, ритуалы смены времен года, масштабные религиозные праздники — все это уходит корнями в богатую историю народа. Фильм подробно показывает якутские обычаи, связанные с разными периодами жизни. Повитуха принимает младенца и благодарит за него богиню Айысыт, предстающую в виде кобылы. Шаманы предсказывают, кем станет ребенок в будущем. Юный воин проходит обряд посвящения. Сотни людей собираются на праздник Ысыах, чтобы воздать хвалу традиционным божествам и поучаствовать в народных гуляниях. Эти и многие другие традиции якутов собрал в себя фильм 1993 года «Серединный мир», который на Wink можно смотреть онлайн в хорошем качестве.

