Сенгатан (фильм, 2017) смотреть онлайн

Основанная на реальных событиях история немолодого мелкого авантюриста, уже много лет живущего в Юго-Восточной Азии. Чтобы втереться в доверие к клиентам ему пришлось стать заправским сeрфером. Всe шло более или менее, пока он не познакомился с боссом наркосиндиката.



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