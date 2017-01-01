Сенгатан (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Sengatan
Драмы, Криминал11 мин18+
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О фильме
Основанная на реальных событиях история немолодого мелкого авантюриста, уже много лет живущего в Юго-Восточной Азии. Чтобы втереться в доверие к клиентам ему пришлось стать заправским сeрфером. Всe шло более или менее, пока он не познакомился с боссом наркосиндиката.
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СтранаАвстралия
ЖанрПриключения, Криминал, Драмы
Время11 мин / 00:11
Рейтинг
8.4 IMDb