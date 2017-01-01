Сенгатан
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Сенгатан

Сенгатан (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Sengatan
Драмы, Криминал11 мин18+

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О фильме

Основанная на реальных событиях история немолодого мелкого авантюриста, уже много лет живущего в Юго-Восточной Азии. Чтобы втереться в доверие к клиентам ему пришлось стать заправским сeрфером. Всe шло более или менее, пока он не познакомился с боссом наркосиндиката.

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Страна
Австралия
Жанр
Приключения, Криминал, Драмы
Время
11 мин / 00:11

Рейтинг

8.4 IMDb