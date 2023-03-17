Семейство (фильм, 2016) смотреть онлайн
О фильме
Семья из трёх юных сестер уединённо проживает свои дни после пандемии, уничтожившей большую часть человечества. Но однажды к ним является незнакомец и меняет их жизнь настолько, что они и представить себе не могли.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Драма, Триллер
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
4.5 IMDb
- РШРежиссёр
Рокси
Ших
- Актриса
Джессика
Рот
- ЭУАктриса
Энн
Уинтерс
- МНАктёр
Майкл
Нарделли
- КФАктёр
Кокей
Фалкоу
- МФАктёр
Майк
Фой
- МЛАктриса
Мишель
Лав Санторо
- ДЛАктёр
Дж.
Луис Миллс
- ЭБАктёр
Эндрю
Беринг
- ЛРАктриса
Лекси
Роуз Харрис
- РШПродюсер
Рокси
Ших
- БТПродюсер
Брэндон
Тэнсли
- ДХПродюсер
Дена
Хайселл
- ПДПродюсер
Пеппер
Джей
- ТСХудожница
Тиффани
Смит
- ШЧОператор
Шелдон
Чау
- КЯКомпозитор
Кэти
Яжебовски