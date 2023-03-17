Семейство
Wink
Фильмы
Семейство
5.32016, The Tribe
Фантастика, Триллер93 мин18+

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Семейство (фильм, 2016) смотреть онлайн

О фильме

Семья из трёх юных сестер уединённо проживает свои дни после пандемии, уничтожившей большую часть человечества. Но однажды к ним является незнакомец и меняет их жизнь настолько, что они и представить себе не могли.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Триллер
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.5 IMDb