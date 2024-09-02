Семейное проклятье (фильм, 2023) смотреть онлайн

Одно за другим несчастья преследуют сестер Моню и Настку: все, что бы они ни начинали, обязательно заканчивается полным провалом. После очередной неудачи в личной жизни и карьере девушки возвращаются в родительский дом, где живут их мама и бабушка. Здесь, в месте, которое они считают единственно безопасным, они узнают о причине своих мучений. Во время вечерней дегустации настоек бабушка неожиданно начинает рассказ о многовековом проклятье, которое преследует всех членов их семьи еще с XVII века, а наложено оно было самим папой римским.

