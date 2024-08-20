Семена смерти
Wink
Фильмы
Семена смерти
5.72023, The Seeding
Ужасы95 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Фильм Семена смерти (2023 год) смотреть онлайн

О фильме

Фотограф оказывается в ловушке, решив найти убежище в доме странной женщины, расположенном на дне каньона. Фильм «Семена смерти» — экспериментальный хоррор о страхе перед неизвестным.

Уиндэм Стоун отправляется в пустыню, чтобы запечатлеть затмение. Под вечер, уже собравшись домой, он встречает потерявшегося мальчика и вызывается ему помочь. Однако, проследовав за маленьким незнакомцем, Уиндэм вскоре понимает, что безнадежно заблудился, а из ориентиров у него остались только звуки песни неподалеку. Так он находит небольшой дом на дне каньона, куда ведет веревочная лестница. Там живет одинокая женщина, которая предлагает Уиндэму кров и пищу. На следующий день лестница наверх пропадает, а на краю появляется тот самый мальчик и его друзья. Они приглашают Уиндэма сыграть с ними в игру, вот только выиграть в нее почти невозможно.

Какие кошмары ожидают фотографа, застрявшего посреди пустыни, расскажет хоррор «Семена смерти» 2023 года, смотреть онлайн который вы сможете на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
5.0 IMDb