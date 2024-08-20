Фильм Семена смерти (2023 год) смотреть онлайн

Фотограф оказывается в ловушке, решив найти убежище в доме странной женщины, расположенном на дне каньона. Фильм «Семена смерти» — экспериментальный хоррор о страхе перед неизвестным.



Уиндэм Стоун отправляется в пустыню, чтобы запечатлеть затмение. Под вечер, уже собравшись домой, он встречает потерявшегося мальчика и вызывается ему помочь. Однако, проследовав за маленьким незнакомцем, Уиндэм вскоре понимает, что безнадежно заблудился, а из ориентиров у него остались только звуки песни неподалеку. Так он находит небольшой дом на дне каньона, куда ведет веревочная лестница. Там живет одинокая женщина, которая предлагает Уиндэму кров и пищу. На следующий день лестница наверх пропадает, а на краю появляется тот самый мальчик и его друзья. Они приглашают Уиндэма сыграть с ними в игру, вот только выиграть в нее почти невозможно.



Какие кошмары ожидают фотографа, застрявшего посреди пустыни, расскажет хоррор «Семена смерти» 2023 года, смотреть онлайн который вы сможете на видеосервисе Wink.

