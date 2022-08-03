8.21974, Seven Alone
Приключения, Семейный97 мин12+
Этот фильм пока недоступен
Семь одиночек (фильм, 1974) смотреть онлайн
О фильме
Весна 1842 года. Неисследованные земли Запада Америки ежегодно привлекают тысячи переселенцев, в том числе, и семью Сэйджеров. В длительном путешествии из Миссури в Орегон юные Сэйджеры теряют своих родителей, отец погибает во время нападения индейцев, а мать – от воспаления легких. Теперь детям под руководством старшего брата Джона предстоит продолжить путь самим, через пустыни, прямиком к новой жизни.
СтранаСША
ЖанрСемейный, Приключения
КачествоFull HD
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.6 IMDb