Семь одиночек (фильм, 1974) смотреть онлайн

Весна 1842 года. Неисследованные земли Запада Америки ежегодно привлекают тысячи переселенцев, в том числе, и семью Сэйджеров. В длительном путешествии из Миссури в Орегон юные Сэйджеры теряют своих родителей, отец погибает во время нападения индейцев, а мать – от воспаления легких. Теперь детям под руководством старшего брата Джона предстоит продолжить путь самим, через пустыни, прямиком к новой жизни.

