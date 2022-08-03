Сэм и Элвис (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

На первый взгляд Сэм обычная и ничем не примечательная девушка, которая мало чем отличается от большинства своих сверстниц. Вот только в случае с нашей героиней все не так просто. Дело в том, что она сирота, которая выросла в приюте. И вот теперь, после окончания интерната, девушка должна переехать к своей странной тете, которую зовут Элвис. Сама героиня не в восторге от происходящего. Однако тетя и племянница должны будут как-то найти общий язык и научиться жить вместе. Но получиться ли у них это сделать? Смогут ли они стать настоящей семьей?

