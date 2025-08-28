Секрет (фильм, 1990) смотреть онлайн

Вспыльчивая молодая женщина заводит роман с неопытным и пугливым юношей. Смотреть «Секрет» — итальянскую драму с Настасьей Кински — интересно за счет вторжения в хрупкую историю любви чужеродного элемента, грозящего все разрушить.



Импульсивная Люсия начинает отношения с робким и Карло. Их сложному роману помогает сохранять хрупкое равновесие старший друг Франко. Переехав в новое жилье, пара сталкивается с навязчивым вниманием таинственного соседа. Постепенно его присутствие начинает разрушать их связь, порождая подозрения и страхи.



Фильм «Секрет» покажет, как темные стороны души пробуждаются под влиянием внешних сил. Это тонкое исследование зыбкости отношений в ситуации, где личные границы постоянно подвергаются проверке на прочность.

