Секрет (фильм, 1990) смотреть онлайн
О фильме
Вспыльчивая молодая женщина заводит роман с неопытным и пугливым юношей. Смотреть «Секрет» — итальянскую драму с Настасьей Кински — интересно за счет вторжения в хрупкую историю любви чужеродного элемента, грозящего все разрушить.
Импульсивная Люсия начинает отношения с робким и Карло. Их сложному роману помогает сохранять хрупкое равновесие старший друг Франко. Переехав в новое жилье, пара сталкивается с навязчивым вниманием таинственного соседа. Постепенно его присутствие начинает разрушать их связь, порождая подозрения и страхи.
Фильм «Секрет» покажет, как темные стороны души пробуждаются под влиянием внешних сил. Это тонкое исследование зыбкости отношений в ситуации, где личные границы постоянно подвергаются проверке на прочность.
Рейтинг
- ФМРежиссёр
Франческо
Мазелли
- РДАктриса
Раффаэла
Дави
- АдАктёр
Антонио
де Джиорджи
- СДАктёр
Стефано
Дионизи
- ЭСАктёр
Энцо
Сатурини
- НКАктриса
Настасья
Кински
- ФСАктриса
Франка
Сканьетти
- МБАктриса
Мишела
Бруни
- ФЧАктёр
Франко
Читти
- АМАктриса
Алессандра
Марсон
- ККАктриса
Кьяра
Казелли
- ФМСценарист
Франческо
Мазелли
- МЧПродюсер
Марио
Чекки Гори
- ДДПродюсер
Джузеппе
Джованнини
- Продюсер
Витторио
Чекки Гори
- МДХудожник
Марко
Дентичи
- ЛНХудожница
Лина
Нерли Тавиани
- КСМонтажёр
Карла
Симончелли
- ДМКомпозитор
Джованна
Марини