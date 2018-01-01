Wink
Детям
Сеча при Керженце
Актёры и съёмочная группа фильма «Сеча при Керженце»

Режиссёры

Иван Иванов-Вано

Юрий Норштейн

Сценаристы

Иван Иванов-Вано

Художники

М. Соколова

Художница
Аркадий Тюрин

Операторы

Владимир Саруханов

Композиторы

Николай Римский-Корсаков

