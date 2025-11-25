Сеанс
Wink
Фильмы
Сеанс
7.02023, Сеанс
Мелодрама21 мин18+
Фильм в подписке «START»

Сеанс (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

Молодая пара решается на новый совместный проект – ребенка. Но всё идет не по плану. Ведь прежде, чем мечты осуществятся, им необходимо понять, что сотворение человека – это чудо.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг