Сделка (дубль) (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Продюсер - неудачник Чарли Бeрнс уже отчаялся вернуться в кинобизнес. Однажды он показал безнадежный сценарий своего племянника–дебютанта на студии. Удивительно, но кинобоссы отвалили круглую сумму на постановку обреченного на провал фильма. Однако Чарли снова круто «повезло»: исполнителя главной роли похитили, и студия разрывает контракт. Горе-продюсер и администратор студии ввяжутся в невероятные приключения и грандиозные авантюры, лишь бы закончить съемки. Вдвоем они свернут горы и повернут удачу к себе лицом.



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