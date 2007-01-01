Сделка (дубль) (фильм, 2007) смотреть онлайн
Сюжет
Продюсер - неудачник Чарли Бeрнс уже отчаялся вернуться в кинобизнес. Однажды он показал безнадежный сценарий своего племянника–дебютанта на студии. Удивительно, но кинобоссы отвалили круглую сумму на постановку обреченного на провал фильма. Однако Чарли снова круто «повезло»: исполнителя главной роли похитили, и студия разрывает контракт. Горе-продюсер и администратор студии ввяжутся в невероятные приключения и грандиозные авантюры, лишь бы закончить съемки. Вдвоем они свернут горы и повернут удачу к себе лицом.
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Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.6 IMDb
- СШРежиссёр
Стивен
Шактер
- Актёр
Уильям
Х. Мэйси
- Актриса
Мег
Райан
- Актёр
ЭлЭл
Кул Джей
- ЭГАктёр
Эллиотт
Гулд
- ДРАктёр
Джейсон
Риттер
- ФГАктриса
Фиона
Глэскотт
- ШРАктёр
Шэрон
Раджиньяно
- ДКАктёр
Джон
Карсон
- ДХАктёр
Дэвид
Хант
- ДКАктёр
Джереми
Кратчли
- Сценарист
Уильям
Х. Мэйси
- СШСценарист
Стивен
Шактер
- ПЛСценарист
Питер
Лефкорт
- КНПродюсер
Кери
Накамото
- МППродюсер
Майкл
Прупас
- КАПродюсер
Кристин
Адрич
- ДСХудожница
Дайана
Силлерс
- ЭРХудожница
Эмилия
Ру
- МФМонтажёр
Мэтт
Фридман
- ПШОператор
Пол
Шарошши
- ДБКомпозитор
Джефф
Бил